И.о. министра транспорта Ростовской области назначена Инна Володина
Исполняющей обязанности министра транспорта Ростовской области назначена Инна Володина. Об этом сообщается на сайте регионального Минтранса.
Ранее по собственному желанию уволился министр транспорта Владимир Окунев. 1 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соответствующий указ. Сейчас его обязанности временно исполняет заместитель министра Инна Володина.
Чиновница возглавляла департамент эксплуатации и развития автомобильных дорог до декабря 2023 года. Этот специалист долгое время работал в автотранспортной отрасли.