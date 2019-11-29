Икону, написанную на греческой горе Афон, привезли в Ростовскую область



В Ростовскую область привезли икону Божией Матери «Всецарица». Образ написали монахи на святой горе Афон.



Икону в дар Нижнекундрюченскому храму Рождества Христова передал благотворительный фонд имени Бурдюгова. Её внесли в церковь 1 декабря, сообщает DonDay Волгодонск.



Настоятель храма отец Алексей рассказал, что эту икону чтут большое количество людей. К ней приходят люди, больные онкологией.



- Эту икону написали на Афоне специально для нас, - добавил настоятель. – Для нашего храма это уже не первая история. В 1826 году монахи написали образ святого великомученика Пантелеимона, которую потом передали в нашу станицу. Сегодня любой житель Усть-Донецкого может прийти и помолиться перед иконой, которая особо чтится в православии.



Оригинал «Всецарицы» был написан в 17-м веке. По преданию, она была благословением одного из старцев своим ученикам. Она находится на святой горе Афон в Греции в соборном храме Ватопедской обители. Многие века к ней шли люди, умоляя об исцелении.