Игрок ФК «Ростов» Иван Новосельцев поработает продавцом



Приобрести товары с символикой донского клуба на этих выходных болельщики смогут у игрока команды. Продавцом поработает защитник ФК «Ростов» Иван Новосельцев.



Увидеть футболиста за прилавком в клубном фан-шопе в ТЦ «Мега» можно будет с 16 до 17 часов 24 марта. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

- При любой покупке у Ивана Новосельцева покупатель получит два билета на матч против «Урала» в подарок, - добавили в пресс-службе.



Напомним, игра состоится 30 марта на «Ростов Арене». Начало матча - в 19 часов.