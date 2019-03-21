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Игрок ФК «Ростов» Иван Новосельцев поработает продавцом

Игрок ФК «Ростов» Иван Новосельцев поработает продавцом
Приобрести товары с символикой донского клуба на этих выходных болельщики смогут у игрока команды. Продавцом поработает защитник ФК «Ростов» Иван Новосельцев.

Увидеть футболиста за прилавком в клубном фан-шопе в ТЦ «Мега» можно будет с 16 до 17 часов 24 марта. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
- При любой покупке у Ивана Новосельцева покупатель получит два билета на матч против «Урала» в подарок, - добавили в пресс-службе.

Напомним, игра состоится 30 марта на «Ростов Арене». Начало матча - в 19 часов.

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