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Гуляющих по Красному Сулину голых детей отправят в детский дом

Гуляющих по Красному Сулину голых детей отправят в детский дом
В Красном Сулине разгорелся настоящий скандал после того, как двое малышей были замечены на улице без одежды и присмотра родителей. В итоге их решили отправить в детский дом, сообщают городские власти.

Днем 17 апреля местная жительница на одной из улиц заметила детей, брошенных без присмотра. Как выяснилось, отец детей заснул, оставив их на улице, а мать ушла.

После того, как видеозапись с детьми стала вирусной в интернете, делом занялись местные службы. В настоящее время малыши проходят медицинское обследование в городской больнице. По результатам проверки установлено, что их здоровье не под угрозой. После этого дети будут переведены в детский дом в Новочеркасске.

- Семья будет под наблюдением, - заявили в муниципалитете.

После профилактической беседы с родителями, дети будут возвращены домой. В отношении родителей составлены протоколы за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подтвердили в прокуратуре Ростовской области.
Фото: Соцсети.
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