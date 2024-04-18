Гуляющих по Красному Сулину голых детей отправят в детский дом

Фото: Соцсети.

В Красном Сулине разгорелся настоящий скандал после того, как двое малышей были замечены на улице без одежды и присмотра родителей. В итоге их решили отправить в детский дом, сообщают городские власти.Днем 17 апреля местная жительница на одной из улиц заметила детей, брошенных без присмотра. Как выяснилось, отец детей заснул, оставив их на улице, а мать ушла.После того, как видеозапись с детьми стала вирусной в интернете, делом занялись местные службы. В настоящее время малыши проходят медицинское обследование в городской больнице. По результатам проверки установлено, что их здоровье не под угрозой. После этого дети будут переведены в детский дом в Новочеркасске.- Семья будет под наблюдением, - заявили в муниципалитете.После профилактической беседы с родителями, дети будут возвращены домой. В отношении родителей составлены протоколы за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подтвердили в прокуратуре Ростовской области.