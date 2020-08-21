Губернатор Ростовской области: Работа шахтеров – это героический и самоотверженный труд

В преддверии дня шахтеров Василий Голубев посетил шахтоуправление «Обуховская» и пообщался с горняками.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в преддверии Дня шахтера посетил шахтоуправление «Обуховская» в городе Зверево. Глава донского региона 25 августа пообщался с горняками и понаблюдал за работой подземного оборудования.Горняки очень ждали главу региона, чтобы задать волнующие вопросы. Помимо рабочих моментов, шахтеры поинтересовались и социальными вопросами: когда будет отремонтирована подъездная дорога от М-4 «Дон» к Зверево, появится ли в городской больнице компьютерный томограф, а также появится ли в городе бассейн.Губернатор Ростовской области дал конкретные ответы на все вопросы. Он сообщил, что дорога к Зверево появится уже в следующем году, компьютерный томограф для города уже закуплен и уже осенью все желающие смогут пройти обследование, к тому же готова разработка проектной документации на бассейн. Пользуясь случаем глава донского региона поблагодарил шахтеров за тяжелый труд на благо региона и страны.- Ваша ежедневная работа здесь, под землёй – это героический, по-настоящему самоотверженный труд, спасибо вам за него. Накануне Дня шахтера хотел бы сказать: великая вам благодарность за все то, что вы делали и делаете для нашей донской земли, - поблагодарил горняков Василий Голубев.В ходе рабочей поездки губернатор с руководством «Обуховской» обсудил планы по развитию шахтоуправления. В прошлом году здесь были введены новые очистные забои, которые позволят давать нагрузку в 7 тысяч тонн. Василий Голубев спустился в очистной забой, чтобы увидеть в работе новое оборудование.Благодаря инвестиционному проекту «Подготовка и отработка запасов ниже горизонта – 500 м» в перспективе планируется выйти на новые шахтные поля и нарастить добычу угля. У шахты огромный потенциал: она может выдавать на гора более 3 миллионов тонн.- Главная задача минпрома и правительства области - оказать содействие в обеспечении сбыта добываемого антрацита. Это дорогой уголь, значительная часть его поставляется на экспорт. И мы должны создавать определенные условия, чтоб предприятие работало стабильно», - подчеркнул губернатор.В 2012 году в развитие шахты было инвестировано более двух миллиардов рублей. В большинстве средства ушли на реконструкцию транспортной инфраструктуры железнодорожной станции «Обуховская» и обеспечение безопасных условий труда.