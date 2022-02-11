Губернатор Ростовской области Василий Голубев заболел коронавирусом

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У губернатора Ростовской области подтвердился коронавирус. Об этом 15 февраля сообщили в региональном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.С 14 февраля Василий Голубев ушел на больничный. Глава региона переносит опасную инфекцию в легкой форме. Сейчас он находится на амбулаторном лечении и продолжает работать дистанционно.В региональном штабе уточнили, что коронавирусом Василий Юрьевич болеет впервые за все время пандемии.В последний раз в свет губернатор выходил на прошлой неделе. Вместе с главой администрации города Алексеем Логвиненко и другими чиновниками Василий Голубев совершал объезд аварийных домов в донской столице.