Лучшим застройщиком года в Ростове признана ГК «ЮгСтройИнвест»





Группа компаний «ЮгСтройИнвест» стала лучшим застройщиком года в Ростове-на-Дону. В конкурсе «Застройщик года-2018» ЮСИ выиграл в номинации «Строительство многоэтажных домов».



В Ростовской области это единственная премия, цель которой — выявить самые добросовестные строительные компании, качество работы которых можно взять за эталон.



«ЮгСтройИнвест» получил награду в рамках выставки «СТИМэкспо». Её вручил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.



Группа компаний «ЮгСтройИнвест» работает на строительном рынке России более 15 лет. За это время свыше трёх миллионов квадратных метров жилья были введены в эксплуатацию в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. ЮСИ обеспечил квартирами уже порядка 146 тысяч человек. ГК строит не просто жилые микрорайоны — она создаёт целую социальную среду со школами и детсадами. В донской столице уже успешно реализуются два масштабных проекта: экорайон «Вересаево» и микрорайон «Красный Аксай».







«Вересаево» начали возводить в конце 2018 года. Там появятся поликлиника с пунктом скорой помощи, детсады с ясельными группами и большая школа. Благодаря реализации проекта жильем будут обеспечены 719 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Главной особенностью экорайона станет озеленение и создание парковых зон, аллей и бульваров. Это создаст настоящий эффект пребывания за городом, при том что до центра города можно добраться всего за 15 минут.



В «Красном Аксае» уже полностью заселены девять домов. Там работает детский сад, а с 1 сентября откроется школа на 1 100 учащихся. В микрорайоне есть все, что нужно для комфортной жизни: футбольное поле с трибунами, современная воркаут-зона, спортивные и детские площадки, аллея с фонтаном и арт-объектами, роллердром и зона барбекю.



Отметим, что «ЮгСтройИнвест» уже не раз получал престижные награды федерального уровня. Компания была удостоена диплома всероссийской премии «Лидер года», золотого знака «Надёжный застройщик России», Знака качества «Сделано в России», дипломов победителя всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и других.