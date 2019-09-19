Град обрушился на Ростовскую область
В Ростовской области на выходных выпал град. Уже около недели в регионе бушует непогода, несколько дней на Дону идут дожди, и дует шквалистый ветер, который валит деревья.
Несколько дней назад в Волгодонске выпал крупный град, теперь ледяные осадки обрушились на Азовский район. Об этом рассказали жители хутора Колузаево.
Напомним, ранее синоптики сообщали о заморозках в некоторых районах Ростовской области. Согласно прогнозу температура опустится до -2 градусов.