Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Гнилье и разруха: ростовчане пожаловались на опасную детскую площадку

Гнилье и разруха: ростовчане пожаловались на опасную детскую площадку
Жители Северного микрорайона Ростова пожаловались на детскую площадку в аварийном состоянии. Игровая зона, расположенная на улице Волкова, 35, нуждается в ремонте уже несколько лет.

По словам ростовчан, на площадке сломана песочница, на качелях не хватает дощечек, а спортивный комплекс опасно накренился.

- Практически все деревянные элементы прогнили и постепенно разваливаются, - сетуют родители.

Создается впечатление, что администрация района решила сыграть с юными горожанами в «Форт Боярд». В этом известном реалити-шоу участники проходили испытания. В любой момент могло что-то упасть, высыпаться или очень испугать.

Аналогичная ситуация и здесь. Родители беспокоятся, что однажды спортивный комплекс окончательно завалится на землю, доски на лесенке проломятся, а качели лишатся последней дощечки на сиденье.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.