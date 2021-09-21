Гнилье и разруха: ростовчане пожаловались на опасную детскую площадку

Жители Северного микрорайона Ростова пожаловались на детскую площадку в аварийном состоянии. Игровая зона, расположенная на улице Волкова, 35, нуждается в ремонте уже несколько лет.По словам ростовчан, на площадке сломана песочница, на качелях не хватает дощечек, а спортивный комплекс опасно накренился.- Практически все деревянные элементы прогнили и постепенно разваливаются, - сетуют родители.Создается впечатление, что администрация района решила сыграть с юными горожанами в «Форт Боярд». В этом известном реалити-шоу участники проходили испытания. В любой момент могло что-то упасть, высыпаться или очень испугать.Аналогичная ситуация и здесь. Родители беспокоятся, что однажды спортивный комплекс окончательно завалится на землю, доски на лесенке проломятся, а качели лишатся последней дощечки на сиденье.