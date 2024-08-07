Экс-министра ЖКХ Ростовской области останется в СИЗО до 2025 года
Кировский районный суд Ростова продлил меру пресечения экс-министру ЖКХ региона. Андрей Майер останется под стражей до следующего года.
Такое решение суд принял 7 августа в ходе заседания, на котором рассматривались новые эпизоды уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Теперь 46-летнего экс-госслужащего обвиняют в превышении должностных полномочий.
Дело касается все той же истории благоустройства парков в городе Зверево на улице Рижской и «Вересаево». В марте 2023 года его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. А именно в получении 46 миллионов рублей из казны на проведение работ, которые должны были выполнить за внебюджетные средства.
Изначально Майера приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Сторона защиты пыталась смягчить наказание, но вышло наоборот. Срок увеличили до пяти лет.
С июня 2023 года началось расследование по новым эпизодам уголовного дела. Все это время бывший госслужащий находился под стражей. В ближайшие полгода мера пресечения останется прежней. Андрея Майера оставили в СИЗО до 25 января 2025 года.
Адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения. Сторона защиты заявила, что нет никаких оснований считать, будто Майер сбежит или повлияет на следственные действия. Однако суд поддержал мнение гособвинителя.