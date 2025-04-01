Главу администрации Гуково оштрафовали за использование казенного авто в личных целях

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Главу администрации Гуково оштрафовали за использование служебной машины для личных поездок. Прокуратура Ростовской области сообщила об этом 1 апреля.Выяснилось, что Андрей Шеенков регулярно ездил на служебном автомобиле по личным делам. Это подтверждается десятками штрафов за превышение скорости.По данным прокуратуры, чиновник неоднократно использовал служебный автомобиль для выходных поездок в соседний регион. Это привело к износу транспорта и потерям для муниципального бюджета в размере 10 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры ущерб был возмещен.Суд признал Андрея Шеенкова виновным в самоуправстве. Его оштрафовали за каждый случай использования служебного транспорта в личных целях.