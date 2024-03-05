Кулинарный сайт Юлии Высоцкой оштрафовали за использование чужих фото

Фото: Соцсети Юлии Высоцкой.

Арбитражный суд Москвы вынес решение обязать ООО «Едим дома» Юлии Высоцкой выплатить 40 тысяч рублей за использование чужого фото. На сайте программы было опубликовано фото с сырниками, которое не принадлежит телеведущей. Это решение было вынесено 2 февраля.В ноябре 2023 года на сайте «Едим дома» опубликовали фотографию сырников. Настоящий автор случайно наткнулся на статью с рецептом данного блюда. Его возмутило, что никто не спросил разрешения на размещение снимков. Автор обратился в суд за нарушение авторских прав.Сначала фотограф требовал компенсацию в размере 125 тысяч рублей, но суд признал эту сумму завышенной. В результате компания обязана выплатить лишь 40 тысяч рублей и удалить спорные снимки.Юлия Высоцкая предпочла не комментировать этот инцидент.Этот случай лишь один из множества примеров, когда малоизвестные фотографы используют судебные иски для «защиты» своих авторских прав. Есть подозрение, что подобные схемы направлены на обогащение, а не на благие цели.