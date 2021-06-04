Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Главный санврач Ростовской области увеличил годовой доход почти в два раза

Главный санврач Ростовской области увеличил годовой доход почти в два раза
Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заработал в пандемийный 2020 год 4 миллиона 57 тысяч рублей. Это почти на 2,5 миллиона больше, чем в предыдущем. Декларация главного санврача Дона появилась на сайте Роспотребнадзора РФ.

В собственности у Евгения Ковалева - земельный участок (32 квадратных метра) и гараж (47 квадратов), которым он владеет вместе с женой. Супруги живут в квартире площадью 62 квадратных метра, которая принадлежит главному санврачу. Из транспорта у Ковалевых - только автомобиль «Ниссан», который оформлен также на Евгения Ковалева.

Супруга руководителя донского Роспотребнадзора за 2020 год заработала чуть меньше 27 тысяч рублей.

Отметим, в 2020 году Евгений Ковалев стал одним из самых узнаваемых людей в Ростовской области. Он участвовал в многочисленных семинарах, а также являлся постоянным участником оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Главный санврач донского региона разъяснял населению, что делать для недопущения распространения коронавируса и как с ним бороться. Под его контролем вводили ограничительные меры в муниципалитетах и области, а затем - и вакцинацию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.