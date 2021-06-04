Главный санврач Ростовской области увеличил годовой доход почти в два раза

Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев заработал в пандемийный 2020 год 4 миллиона 57 тысяч рублей. Это почти на 2,5 миллиона больше, чем в предыдущем. Декларация главного санврача Дона появилась на сайте Роспотребнадзора РФ.В собственности у Евгения Ковалева - земельный участок (32 квадратных метра) и гараж (47 квадратов), которым он владеет вместе с женой. Супруги живут в квартире площадью 62 квадратных метра, которая принадлежит главному санврачу. Из транспорта у Ковалевых - только автомобиль «Ниссан», который оформлен также на Евгения Ковалева.Супруга руководителя донского Роспотребнадзора за 2020 год заработала чуть меньше 27 тысяч рублей.Отметим, в 2020 году Евгений Ковалев стал одним из самых узнаваемых людей в Ростовской области. Он участвовал в многочисленных семинарах, а также являлся постоянным участником оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Главный санврач донского региона разъяснял населению, что делать для недопущения распространения коронавируса и как с ним бороться. Под его контролем вводили ограничительные меры в муниципалитетах и области, а затем - и вакцинацию.