Председатель Арбитражного суда Ростовской области за год заработал 4 миллиона рублей

Руководство Арбитражного суда Ростовской области отчиталось о доходах за 2020 год. В минувшем году новый председатель арбитража Олег Мишаков заработал 4,1 миллиона рублей.В собственности главы суда - четыре земельных участка общей площадью 3 196 квадратных метров, а также два дома на 296 и 284 квадратных метра. Ездит Мишаков на автомобиле «Вольво ХС60», его рыночная стоимость составляет примерно 4 миллиона рублей. Это почти годовой доход председателя.Супруга Мишакова за 2020 год заработала 1,7 миллиона рублей. У нее в собственности - земельный участок, жилой дом и квартира. Машиноместо у нее есть, а вот самого автомобиля не задекларировано.Заместитель председателя Марина Новожилова за год заработала 3,2 миллиона рублей. В ее собственности - половина земельного участка, половина квартиры, части в двух нежилых помещениях, а также половина жилого дома. Заместитель председателя ездит на «ВАЗ-2105».Еще один заместитель Мишакова, Ирина Ширинская, за год заработала больше своего начальника. В 2020 году ее доход составил 4,3 миллиона рублей, что на 200 тысяч больше, чем у председателя. У нее небольшой земельный участок на 24 квадратных метра, две квартиры, в одной из которых она владеет только частью, а также гараж. Своего авто у Ширинской нет.