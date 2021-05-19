Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Председатель Арбитражного суда Ростовской области за год заработал 4 миллиона рублей

Председатель Арбитражного суда Ростовской области за год заработал 4 миллиона рублей
Руководство Арбитражного суда Ростовской области отчиталось о доходах за 2020 год. В минувшем году новый председатель арбитража Олег Мишаков заработал 4,1 миллиона рублей.

В собственности главы суда - четыре земельных участка общей площадью 3 196 квадратных метров, а также два дома на 296 и 284 квадратных метра. Ездит Мишаков на автомобиле «Вольво ХС60», его рыночная стоимость составляет примерно 4 миллиона рублей. Это почти годовой доход председателя.

Супруга Мишакова за 2020 год заработала 1,7 миллиона рублей. У нее в собственности - земельный участок, жилой дом и квартира. Машиноместо у нее есть, а вот самого автомобиля не задекларировано.

Заместитель председателя Марина Новожилова за год заработала 3,2 миллиона рублей. В ее собственности - половина земельного участка, половина квартиры, части в двух нежилых помещениях, а также половина жилого дома. Заместитель председателя ездит на «ВАЗ-2105».

Еще один заместитель Мишакова, Ирина Ширинская, за год заработала больше своего начальника. В 2020 году ее доход составил 4,3 миллиона рублей, что на 200 тысяч больше, чем у председателя. У нее небольшой земельный участок на 24 квадратных метра, две квартиры, в одной из которых она владеет только частью, а также гараж. Своего авто у Ширинской нет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.