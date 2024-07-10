Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Главный автовокзал подключили к резервному источнику питания

Главный автовокзал подключили к резервному источнику питания
Главный автовокзал Ростова подключили к резервному источнику питания после отключения света. Об этом сообщили в администрации вокзала.

Днём ранее на территории Главного автовокзала произошло отключение электроэнергии. По словам горожан, они столкнулись с проблемами: не работали кассы, были закрыты магазины, а в помещении было душно.

Администрация автовокзала сообщила, что сейчас вокзал функционирует в штатном режиме. Он подключён к аварийному источнику питания, и все необходимые функции выполняются.

По словам администрации, пассажиры могут без проблем приобрести билеты, а рейсы отправляются согласно расписанию.
Фото: ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.