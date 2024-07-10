Главный автовокзал подключили к резервному источнику питания

Фото: ростов.ру

Главный автовокзал Ростова подключили к резервному источнику питания после отключения света. Об этом сообщили в администрации вокзала.Днём ранее на территории Главного автовокзала произошло отключение электроэнергии. По словам горожан, они столкнулись с проблемами: не работали кассы, были закрыты магазины, а в помещении было душно.Администрация автовокзала сообщила, что сейчас вокзал функционирует в штатном режиме. Он подключён к аварийному источнику питания, и все необходимые функции выполняются.По словам администрации, пассажиры могут без проблем приобрести билеты, а рейсы отправляются согласно расписанию.