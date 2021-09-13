Главный санврач РФ прокомментировала ситуацию по коронавирусу на Дону

Глава Роспотребнадзора России прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в донском регионе. Свое мнение по этому поводу Анна Попова высказала во время встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым 15 сентября.По словам главного санитарного врача РФ, ситуация на Дону остается стабильной. Регион уверенно проходит все этапы пандемии, включая сложные.- Учитывая географическое положение, большую протяженность внешних границ региона, а также рекреационную нагрузку на него (у вас много гостей в летний период), несмотря на все эти нагрузки, здесь получается управлять ситуацией, - отметила Анна Попова. - Это очень важно.