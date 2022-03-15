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Александр Бастрыкин поручил отчитаться о ходе расследования по делу «Дома актеров» в Ростове

Александр Бастрыкин поручил отчитаться о ходе расследования по делу «Дома актеров» в Ростове
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил отчитаться о ходе расследования дела о «Доме актеров» в Ростове. Это связано с повторным обращением жителей города об аварийном состоянии дома.

Дом подлежит расселению. Люди стали жаловаться, что их хотят разместить в непригодном для жилья месте, хотя они имеют полное право на хорошие условия. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Ростовской области доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по этой теме.

Отметим, что ранее в отношении директора "Городского центра по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом" было возбуждено дело по статье о халатности.
Фото: yandex.ru
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