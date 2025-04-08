Глава Ростова Александр Скрябин вручил награды работникам культуры

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В театре имени Максима Горького в Ростове-на-Дону прошло праздничное событие, приуроченное к Международному дню культуры. Глава города Александр Скрябин обратился к работникам сферы культуры и вручил им заслуженные награды за их значительный вклад в развитие отрасли.- Ростов-на-Дону заслуженно считается культурным центром юга России. Здесь сосредоточено множество театров и музеев, дворцов культуры, школ искусств, отраслевых колледжей и университетов, филармоний, цирков, парков, зоопарка, памятников и мемориалов. Все это является неотъемлемой частью нашей культурной жизни, - отметил Александр Скрябин.За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону были отмечены следующие деятели: Сергей Джинибалаян, директор городской централизованной библиотечной системы, Михаил Заец, главный режиссёр Молодёжного театра, Ирина Медведева, директор Детской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова, и Арам Рустамянц, генеральный директор Образовательно-концертного объединения имени К. Назаретова Детской школы искусств.Евгения Седых, преподаватель Детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского, Адам Тирацуян, преподаватель Ростовского колледжа искусств, Павел Черноусов, режиссёр-постановщик городского Дома творчества, и Степан Сирунян, заместитель начальника Управления культуры города, были награждены почётными грамотами от Главы города.– Настоящие хранители культуры - это люди, которые посвящают свою жизнь сохранению исторической памяти, развитию музыкального творчества, театрального и художественного искусства. Их вклад в развитие нашего города неоценим. Они сохраняют и преумножают лучшие культурные традиции, делая Ростов еще более ярким и привлекательным. Уверен, что вместе сделаем Ростов-на-Дону ещё более культурным и вдохновляющим местом для жизни и творчества! - добавил глава города.Также благодарственным письмом главы города поощрили преподавателя Детской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова-Иванова Ирину Королькову и преподавателя Детской музыкальной школы № 10 имени С.С. Прокофьева Евгению Хандову.– Настоящие хранители культуры - это люди, которые посвящают свою жизнь сохранению исторической памяти, развитию музыкального творчества, театрального и художественного искусства. Их вклад в развитие нашего города неоценим. Они сохраняют и преумножают лучшие культурные традиции, делая Ростов еще более ярким и привлекательным. Уверен, что вместе сделаем Ростов-на-Дону ещё более культурным и вдохновляющим местом для жизни и творчества! - добавил глава города.Торжественная церемония, посвящённая работникам культуры, завершилась яркими выступлениями творческих коллективов из донской столицы.