Алексей Логвиненко поздравил с Днем защиты детей семью бойца Мелехина, погибшего в зоне проведения СВО

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Накануне Дня защиты детей глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с дружной многодетной семьёй Мелехиных. Сергей Мелехин, глава семьи, героически погиб в ходе специальной военной операции в сентябре прошлого года. За свой подвиг он был награждён орденом Мужества посмертно.- В семье трое чудесных ребят. Самый серьезный Дмитрий мечтает стать военным, чтобы как отец защищать Родину. А для начала планирует записаться в секцию тхэквондо, чтобы быть сильным и выносливым, - рассказал Алексей Логвиненко.Дарья увлекается творчеством и любит рисовать. Девочка в будущем мечтает стать кондитером. В ее планах создавать удивительные кулинарные шедевры. Кроме того, она хочет попробовать свои силы в баскетболе.Анастасия - самая младшая из детей бойца. Девочка мечтает стать врачом.Алексей Логвиненко поздравил Мелехиных с праздником и подарил ребятам игрушки, а также мольберт с красками и профессиональный ноутбук для учебы.- Мы сделаем все, чтобы у юных ростовчан было счастливое детство, и все их идеи и замыслы претворялись в жизнь, - подчеркнул Алексей Валентинович.В сентябре этого года Дмитрий начнет посещать секцию тхэквондо. В Ростове этот вид спорта очень развит и популярен. А Дарья сможет попробовать свои силы на баскетбольной площадке.- Дети Героев – наши дети. И наша задача – вместе позаботиться об их будущем, - отметил глава администрации Ростова-на-Дону.