Глава администрации Миллерово покинул свой пост спустя два месяца после назначения
Спустя два месяца после назначения глава администрации Миллерово написал заявление об уходе. Информацию подтвердил 2 октября врио сити-менеджера Александр Локтев.
Роман Топольсков написал заявление по собственному желанию. Последний рабочий день чиновника был 30 сентября, хотя заявление было написано 17 сентября.
Сейчас временно обязанности главы исполняет его бывший заместитель Александр Локтев.
Напомним, Топольсков пришел на должность в июле. До него сити-менеджером был бывший полицейский Юрий Любченко.