Гидрометцентр: В список регионов России с наибольшей пожароопасностью в лесах вошла Ростовская область

Донской регион оказался одним из субъектов России с повышенной угрозой возникновения возгораний в лесах. Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на данные гидрометцентра.Повышенный уровень пожароопасности в ближайшие дни сохранится в Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Тульской, Иркутской, Астраханской и Ростовской областях, Республике Коми, а также в Красноярском и Алтайском краях.Пожароопасность пятого класса прогнозируется в некоторых районах Южного федерального округа. Среди них есть Краснодарский край, Калмыкия, Волгоградская, Астраханская и Ростовская области.Кроме того, по словам руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, в 2020 году выросло количество лесных пожаров. Однако, сами горящие участки стали значительно меньше, чем в 2019 году.