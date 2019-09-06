Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Гастрофест и выступление Burito: стала известна программа мероприятий в День города в Ростове

Гастрофест и выступление Burito: стала известна программа мероприятий в День города в Ростове
Появилась полная программа мероприятий ко Дню города в Ростове-на-Дону. В разных частях донской столицы для местных жителей организуют концерты, театрализованные представления, фестивали и многое другое.

Программа начнётся в 10 часов. В это время в Покровском сквере состоится театрализованное открытие, а на набережной начнётся праздник «Ростову — 270». Далее гостей ждёт развлекательная программа для молодёжи. Следом на набережной стартует детский этнографический фестиваль «Мы — единое целое», после — мероприятия для молодых семей.

Ростовчанки смогут принять участие в конкурсе «Мисс молодёжь Ростова», который запланирован на 18 часов. С 21 часа зрителей будет развлекать известная музыкальная группа Burito.

Гастрономический и молодёжно-спортивный фестивали будут ждать гостей на Левом берегу Дона с 10 часов. В это время во многих районах и парках города стартует развлекательная программа для людей всех возрастов.

Познавательные викторины организуют в библиотеках имени Горького и имени Маяковского. Желающих принять участие в интеллектуальных играх ждут к 10 часам.

Любителям всего необычного (и вкусного) советуют посетить парк Октябрьской Революции. Там в 11 часов пекари будут устанавливать рекорд «Самый большой каравай». В 17 часов в парке начнутся выступления творческих коллективов из городов-побратимов Ростова.

В библиотеке имени Лермонтова в 11:00 откроется выставка ростовских писателей под названием «Улица Садовая, скамеечка кленовая». Через час начнётся видеоэкскурсия «Мы жили в этом городе, дружили в этом городе».

Поклонников поэзии приглашают в библиотеку имени Некрасова, чтобы принять участие в поэтическом вечере «Город счастливых надежд». Начало мероприятия — в 14 часов.

Развлекательную программу для детей «Ростовские непоседы» подготовили в парке Октября. Начало запланировано на 15 часов.

Сердцем празднования станет Театральная площадь. В 19 часов жителей и гостей Ростова ждут на праздничном гала-концерте, посвящённом 270-летию основания города. Главным подарком вечера станут выступления рэпера Басты, дуэта «2Маши» и диджея «Грув». В 22 часа начнётся красочный фейерверк.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.