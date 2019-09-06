Гастрофест и выступление Burito: стала известна программа мероприятий в День города в Ростове



Появилась полная программа мероприятий ко Дню города в Ростове-на-Дону. В разных частях донской столицы для местных жителей организуют концерты, театрализованные представления, фестивали и многое другое.



Программа начнётся в 10 часов. В это время в Покровском сквере состоится театрализованное открытие, а на набережной начнётся праздник «Ростову — 270». Далее гостей ждёт развлекательная программа для молодёжи. Следом на набережной стартует детский этнографический фестиваль «Мы — единое целое», после — мероприятия для молодых семей.



Ростовчанки смогут принять участие в конкурсе «Мисс молодёжь Ростова», который запланирован на 18 часов. С 21 часа зрителей будет развлекать известная музыкальная группа Burito.



Гастрономический и молодёжно-спортивный фестивали будут ждать гостей на Левом берегу Дона с 10 часов. В это время во многих районах и парках города стартует развлекательная программа для людей всех возрастов.



Познавательные викторины организуют в библиотеках имени Горького и имени Маяковского. Желающих принять участие в интеллектуальных играх ждут к 10 часам.



Любителям всего необычного (и вкусного) советуют посетить парк Октябрьской Революции. Там в 11 часов пекари будут устанавливать рекорд «Самый большой каравай». В 17 часов в парке начнутся выступления творческих коллективов из городов-побратимов Ростова.



В библиотеке имени Лермонтова в 11:00 откроется выставка ростовских писателей под названием «Улица Садовая, скамеечка кленовая». Через час начнётся видеоэкскурсия «Мы жили в этом городе, дружили в этом городе».



Поклонников поэзии приглашают в библиотеку имени Некрасова, чтобы принять участие в поэтическом вечере «Город счастливых надежд». Начало мероприятия — в 14 часов.



Развлекательную программу для детей «Ростовские непоседы» подготовили в парке Октября. Начало запланировано на 15 часов.



Сердцем празднования станет Театральная площадь. В 19 часов жителей и гостей Ростова ждут на праздничном гала-концерте, посвящённом 270-летию основания города. Главным подарком вечера станут выступления рэпера Басты, дуэта «2Маши» и диджея «Грув». В 22 часа начнётся красочный фейерверк.