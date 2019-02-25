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Беременная жена футболиста ФК «Ростов» Новосельцева заподозрила его в махинациях с недвижимостью

Беременная жена футболиста ФК «Ростов» Новосельцева заподозрила его в махинациях с недвижимостью
Фото: Ego-zhena.ru

Известный столичный юрист Екатерина Гордон рассказала о сути конфликта, который произошёл в семье баскетболистки и футболиста Екатерины и Ивана Новосельцевых.

Специалистов юридической фирмы «Гордон и сыновья» наняла Екатерина, чтобы разобраться в махинациях с недвижимостью, в которых она подозревает мужа.
«Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова», — рассказала Гордон изданию Sport24.

Адвокат не стала раскрывать всех нюансов дела, однако ясно, что речь идёт о манипуляциях футболиста с общим имуществом.
«В данный же момент мне как юристу пока не до конца понятны все махинации с недвижимостью, которые были проделаны по чьему-то совету мужем Катерины, или просто произошла ошибка. Если так, то это одна история, если же Иван совершенно сознательно провел эти манипуляции с недвижимостью, то в таком случае нас ждут несколько громких судебных разбирательств», - отметила Гордон.

По словам юриста, несмотря на конфликтную ситуацию, на развод никто из супругов пока не подавал.

Добавим, что скандал разразился в период беременности Екатерины.

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