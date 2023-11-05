ФК «Ростов» потратил почти 8 млн на перелет основной команды в Оренбург

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» потратил 7,8 миллиона рублей на перелет в Оренбург. Информация об этом размещена на сайте закупок.«Желто-синие» арендовали в Ставрополе самолет. Команда вылетела в один из крупнейших городов Южного Урала 4 ноября. Сколько представителей клуба отправились в путь, неизвестно.Отметим, что матч между «Ростовом» и «Оренбургом» запланирован на 6 ноября. Сразу после игры подопечные Валерия Карпина чартерным рейсом отправятся назад в Ставрополь. Стоимость обратного перелета включена в закупку. В донскую столицу команда отправится другим ходом. В какую сумму это обойдется «желто-синим», не сообщается.Напомним, что в последнем матче «Ростов» обыграл «Урал» со счетом 2:1. Эта победа стала третьей подряд для донского клуба.