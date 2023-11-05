Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ФК «Ростов» потратил почти 8 млн на перелет основной команды в Оренбург

ФК «Ростов» потратил почти 8 млн на перелет основной команды в Оренбург
ФК «Ростов» потратил 7,8 миллиона рублей на перелет в Оренбург. Информация об этом размещена на сайте закупок.

«Желто-синие» арендовали в Ставрополе самолет. Команда вылетела в один из крупнейших городов Южного Урала 4 ноября. Сколько представителей клуба отправились в путь, неизвестно.

Отметим, что матч между «Ростовом» и «Оренбургом» запланирован на 6 ноября. Сразу после игры подопечные Валерия Карпина чартерным рейсом отправятся назад в Ставрополь. Стоимость обратного перелета включена в закупку. В донскую столицу команда отправится другим ходом. В какую сумму это обойдется «желто-синим», не сообщается.

Напомним, что в последнем матче «Ростов» обыграл «Урал» со счетом 2:1. Эта победа стала третьей подряд для донского клуба.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.