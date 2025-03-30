ФК «Ростов» потратил 6,7 млн рублей на аренду двух самолетов

Фото: Ростов.Ру

ФК «Ростов» выделил 6,7 миллиона рублей на аренду самолетов. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» воспользуются услугами чартерной перевозки из Ставрополя. Футболисты, тренерский штаб и персонал полетят в Самару на игру с «Акроном». Она пройдет 31 марта в рамках 22-го тура РПЛ.После матча второй арендованный самолет будет ждать спортсменов в аэропорту. Воздушное судно отправится в Волгоград. Уже оттуда футболисты должны на автобусе поехать в Ростов.