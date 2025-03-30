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ФК «Ростов» потратил 6,7 млн рублей на аренду двух самолетов

ФК «Ростов» потратил 6,7 млн рублей на аренду двух самолетов
ФК «Ростов» выделил 6,7 миллиона рублей на аренду самолетов. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.

«Желто-синие» воспользуются услугами чартерной перевозки из Ставрополя. Футболисты, тренерский штаб и персонал полетят в Самару на игру с «Акроном». Она пройдет 31 марта в рамках 22-го тура РПЛ.

После матча второй арендованный самолет будет ждать спортсменов в аэропорту. Воздушное судно отправится в Волгоград. Уже оттуда футболисты должны на автобусе поехать в Ростов.
Фото: Ростов.Ру
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