Еще одно дело о получении взятки завели на экс-заместителя главврача донского онкодиспансера
Бывший заместитель главврача онкологического диспансера Ростовской области снова стала фигурантом уголовного дела по статье «Получение взятки».
По версии следствия, в 2020 и 2021 годах женщина, занимая высокий пост, назначила одной из пациенток лечение дорогими препаратами и проведение необходимых медицинских исследований. За весь период женщина-медик получила за это порядка 160 тысяч рублей.
Пока следователи ищут доказательства и выясняют детали передачи взяток, экс-заместитель главного врача онкодиспансера отбывает срок за аналогичные преступления. В мае 2023 года ее приговорили к четырем годам колонии общего режима. При этом женщине зачли около года нахождения под стражей в счет отбывания срока из расчета день за полтора. То есть ей оставалось провести в тюрьме два с половиной года. Сторона защиты не согласилась на такой исход и обжаловала приговор.
В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что ей назначили наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штраф в доход государства — 800 тысяч рублей. Очевидно, смягчить наказание не удалось.