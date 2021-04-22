Еще двое фигурантов дела главы Аксайского района пытались выйти из СИЗО
Ростовский областной суд рассмотрел апелляции двух участников дела главы Аксайского района. Защита братьев Эдуарда и Вадима Бабаевых подавала ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Ленинский районный суд избрал Вадиму меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, а его брату Эдуарду - на два месяца. Они должны были пробыть в СИЗО до 11 июня.
По решению Ростовского областного суда Вадиму сократили срок на один день - до 10 июня. Мера пресечения в отношении Эдуарда осталась неизменной.
В этот же день, 26 апреля, суд рассмотрел апелляцию и самого главы Аксайского района Виталия Борзенко. В отношении него мера пресечения также осталась прежней - два месяца в СИЗО.
Виталий Борзенко стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, глава администрации Аксайского района вместе с семьей местных предпринимателей Бабаевых незаконно завладел шестью земельными участками. Кроме того, за 21 год подозреваемые извлекли прибыль в размере около 220 миллионов рублей. Чиновника, возглавлявшего Аксайский район 27 лет, задержали в санатории в Кисловодске и доставили в донскую столицу.