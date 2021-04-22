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Еще двое фигурантов дела главы Аксайского района пытались выйти из СИЗО

Еще двое фигурантов дела главы Аксайского района пытались выйти из СИЗО
Ростовский областной суд рассмотрел апелляции двух участников дела главы Аксайского района. Защита братьев Эдуарда и Вадима Бабаевых подавала ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Ленинский районный суд избрал Вадиму меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, а его брату Эдуарду - на два месяца. Они должны были пробыть в СИЗО до 11 июня.

По решению Ростовского областного суда Вадиму сократили срок на один день - до 10 июня. Мера пресечения в отношении Эдуарда осталась неизменной.

В этот же день, 26 апреля, суд рассмотрел апелляцию и самого главы Аксайского района Виталия Борзенко. В отношении него мера пресечения также осталась прежней - два месяца в СИЗО.

Виталий Борзенко стал фигурантом уголовного дела сразу по нескольким статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, глава администрации Аксайского района вместе с семьей местных предпринимателей Бабаевых незаконно завладел шестью земельными участками. Кроме того, за 21 год подозреваемые извлекли прибыль в размере около 220 миллионов рублей. Чиновника, возглавлявшего Аксайский район 27 лет, задержали в санатории в Кисловодске и доставили в донскую столицу.

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