На Дону от ковида умерли еще четыре женщины и двое мужчин

На Дону от коронавируса умерли еще четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 58 до 83 лет, сообщает правительство Ростовской области.Так, сегодня в регистре умерших – 58-летняя женщина с нарушением обмена веществ, поздно обратившаяся за медпомощью, 59-летняя женщина с гипертонией и нарушением обмена веществ и 61-летняя дончанка с такими же заболеваниями, 65-летний мужчина с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы и злокачественным заболеванием кроветворной системы, 80-летняя пенсионерка с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологией и хронической анемией и 83-летний пенсионер с аналогичными заболеваниями.За весь период пандемии от коронавируса на Дону умерли 338 человек. Болеют сейчас 1 963 дончанина, из них больше тысячи находятся в госпиталях. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ – 51 пациент.