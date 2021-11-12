Еще 31 житель Ростовской области умер от коронавируса за последние сутки

Фото: Алексей Бойко.

За сутки от коронавируса скончался 31 житель Ростовской области. О новых данных за сутки сообщили в правительстве донского региона.По состоянию на 14 ноября, жертвами опасного вируса стали 21 женщина возрастом от 36 до 86 лет, а также 10 мужчин от 51 года до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых онкология, сахарный диабет, ожирение и другие болезни, которые поспособствовали тяжелому течению болезни.Не становится меньше и общее число заболевших за сутк. В регионе с начала пандемии уже 165 тысяч человек получили диаганоз, из которых коронавирус за последние сутки подхватили 654 человека.