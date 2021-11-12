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Еще 31 житель Ростовской области умер от коронавируса за последние сутки

Еще 31 житель Ростовской области умер от коронавируса за последние сутки
За сутки от коронавируса скончался 31 житель Ростовской области. О новых данных за сутки сообщили в правительстве донского региона.

По состоянию на 14 ноября, жертвами опасного вируса стали 21 женщина возрастом от 36 до 86 лет, а также 10 мужчин от 51 года до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых онкология, сахарный диабет, ожирение и другие болезни, которые поспособствовали тяжелому течению болезни.

Не становится меньше и общее число заболевших за сутк. В регионе с начала пандемии уже 165 тысяч человек получили диаганоз, из которых коронавирус за последние сутки подхватили 654 человека.
Фото: Алексей Бойко.
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