Еще 282 жителя Ростовской области выздоровели от коронавируса

Число выздоровевших от коронавируса жителей Ростовской области продолжает расти. За сутки с 26 по 27 июля COVID-19 побороли 282 человека.В стационарах ковидных госпиталей находятся 3 463 пациента. Из них 303 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из которых состояние 40 врачи оценивают как тяжелое.Вместе с тем в регионе растет и количество инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 392 человек, а общее количество достигло 107 984.В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу 12 июля на Дону ужесточили карантинные меры. Однако за две недели ничего не изменилось. Напротив, прирост зараженных увеличился еще больше, а число летальных случаев осталось прежним. Поэтому главный санврач Ростовской области предложил ввести дополнительные ограничения. В частности, допускать на межрайонные и межгородские автобусы пассажиров с вакциной или тестом.