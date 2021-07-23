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Еще 282 жителя Ростовской области выздоровели от коронавируса

Еще 282 жителя Ростовской области выздоровели от коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса жителей Ростовской области продолжает расти. За сутки с 26 по 27 июля COVID-19 побороли 282 человека.

В стационарах ковидных госпиталей находятся 3 463 пациента. Из них 303 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из которых состояние 40 врачи оценивают как тяжелое.

Вместе с тем в регионе растет и количество инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 392 человек, а общее количество достигло 107 984.

В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу 12 июля на Дону ужесточили карантинные меры. Однако за две недели ничего не изменилось. Напротив, прирост зараженных увеличился еще больше, а число летальных случаев осталось прежним. Поэтому главный санврач Ростовской области предложил ввести дополнительные ограничения. В частности, допускать на межрайонные и межгородские автобусы пассажиров с вакциной или тестом.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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