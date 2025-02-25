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ЕС ввел санкции против ростовского производителя обуви «Донобувь»

ЕС ввел санкции против ростовского производителя обуви «Донобувь»

Европейский Союз наложил ограничительные меры на ростовскую обувную фабрику «Донобувь». Данные сведения были опубликованы в официальном журнале ЕС.

Причиной введения санкций стал факт найма предприятием сотрудников, принимавших участие в специальной военной операции. Внесение «Донобуви» в санкционный список может привести к заморозке активов фирмы в государствах Евросоюза, а также к введению разного рода ограничений в торгово-экономической деятельности.

Отметим, что история «Донобуви» начинается в 1946 году, когда произошло слияние нескольких ростовских артелей, специализировавшихся на изготовлении детской, модельной и домашней обуви. В 1992 году компания была приватизирована и изменила свою организационно-правовую форму, преобразовавшись в закрытое акционерное общество.
Фото: Нейросеть
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