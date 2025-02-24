Фото: Тг канал Никита Нагорный

Ростовский спортсмен Никита Нагорный попал в новый санкционный список ЕС. Об этом сообщают РИА Новости.По данным издания, причиной санкций в отношении донского гимнаста стало то, что он якобы поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости другого государства. Подобные санкции были уже введены против Нагорного Канадой и США.Пока сам гимнаст никак не прокомментировал ситуацию. Никита Нагорный является одним из самых популярных донских спортсменов. В 2020 году он выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио.