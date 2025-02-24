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Ростовский спортсмен Никита Нагорный попал в новый санкционный список ЕС

Ростовский спортсмен Никита Нагорный попал в новый санкционный список ЕС
Ростовский спортсмен Никита Нагорный попал в новый санкционный список ЕС. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным издания, причиной санкций в отношении донского гимнаста стало то, что он якобы поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости другого государства. Подобные санкции были уже введены против Нагорного Канадой и США.

Пока сам гимнаст никак не прокомментировал ситуацию. Никита Нагорный является одним из самых популярных донских спортсменов. В 2020 году он выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио.
Фото: Тг канал Никита Нагорный
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