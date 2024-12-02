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Елочные базары Ростова не заработали с 1 декабря

Елочные базары Ростова не заработали с 1 декабря
В донской столице не заработали елочные базары с 1 декабря. Об этом сообщает информационный городской портал DonDay.

2 декабря корреспондент издания решил узнать цены и ассортимент елочных базаров, которые, по словам работников администрации города, должны начать работать в первый день зимы. Однако самые популярные точки продажи новогодних атрибутов оказались пустыми: площадь Карла Маркса, Ленина, ТЦ «РИО», проспект Михаила Нагибина, 17, а также Ворошиловский проспект, 105 и улица Московская, 50 – ни одного намека на продажи елок.

Только лишь на площади Карла Маркса начали устанавливать необходимые конструкции для продажи.

С чем это связано, пока не известно.
Фото: Дондей
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