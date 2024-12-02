Елочные базары Ростова не заработали с 1 декабря

Фото: Дондей

В донской столице не заработали елочные базары с 1 декабря. Об этом сообщает информационный городской портал DonDay.2 декабря корреспондент издания решил узнать цены и ассортимент елочных базаров, которые, по словам работников администрации города, должны начать работать в первый день зимы. Однако самые популярные точки продажи новогодних атрибутов оказались пустыми: площадь Карла Маркса, Ленина, ТЦ «РИО», проспект Михаила Нагибина, 17, а также Ворошиловский проспект, 105 и улица Московская, 50 – ни одного намека на продажи елок.Только лишь на площади Карла Маркса начали устанавливать необходимые конструкции для продажи.С чем это связано, пока не известно.