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Движение транспорта по мосту Каменск - Красновка ограничили

Движение транспорта по мосту Каменск - Красновка ограничили
Движение по мосту через реку Северский Донец на автодороге город Каменск-Шахтинский – хутор Красновка ограничили на день. Проезд по нему организован в реверсивном режиме, то есть по интервалу.

В каменской администрации объяснили, что ограничение будет действовать только 2 декабря с 9 до 18 часов. На мосту нужно провести работы по текущему содержанию элементов разводного механизма.

Двухполосный мост Каменск - Красновка открыли в конце декабря 2019 года. Переправа соединила Каменск-Шахтинский и населенные пункты Каменского района.

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