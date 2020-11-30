Движение транспорта по мосту Каменск - Красновка ограничили

Движение по мосту через реку Северский Донец на автодороге город Каменск-Шахтинский – хутор Красновка ограничили на день. Проезд по нему организован в реверсивном режиме, то есть по интервалу.В каменской администрации объяснили, что ограничение будет действовать только 2 декабря с 9 до 18 часов. На мосту нужно провести работы по текущему содержанию элементов разводного механизма.Двухполосный мост Каменск - Красновка открыли в конце декабря 2019 года. Переправа соединила Каменск-Шахтинский и населенные пункты Каменского района.