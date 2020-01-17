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На трассе в Ростовской области ограничат движение транспорта

На трассе в Ростовской области ограничат движение транспорта
Движение транспорт ограничат в Ростовской области. Изменения коснутся большегрузов с нагрузкой десять тонн. С 17 января по 31 декабря 2020 года они не смогут проехать по дороге Обливская — Советская — Боковская — Каргинская. Ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность движения на мосту, сообщает областное правительство.

Объезд будет организован по дорогам Миллерово — Вёшенкая, Кашары — Первомайское — Милютинская — Морозовск. Также можно проехать через подъезд от трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский к станице Обливской и трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной.

Рейсовых автобусов изменения не коснутся.

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