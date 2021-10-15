Два самолета ушли на запасной аэродром в Ростов из-за непогоды в Краснодаре

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Два самолета, которые направлялись в Краснодар из городов Ош и Ханты-Мансийск, ушли на запасной аэродром в ростовский аэропорт Платов 17 октября. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на воздушную гавань Краснодара.Утром кубанскую столицу накрыл густой туман. Видимость на взлетной полосе упала до ста метров. Из-за сложных метеоусловий рейсы 8092 из Оша и 529 из Ханты-Мансийска приземлились в Ростове-на-Дону.Кроме того, вместо Краснодара на запасной аэродром в Сочи ушел борт из Екатеринбурга. В Краснодар он вернулся в 8:40.