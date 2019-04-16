Очередная находка археологов в Азове раскрыла им глаза на ремесленное прошлое города



Археологи Азова нашли горшок, который многое рассказал им о ремесленном прошлом города. Сосуд изготовлен в 14 веке одним из гончаров древнего Азака.



В местном музее-заповеднике рассказали, что для учёных зачастую большую ценность представляют не только красивые редкие экспонаты, но и невзрачные поломанные предметы. Одной из таких находок стал небольшой горшок. Интересно,что он очень неровный и сделан тяп-ляп.



- Горшок кривоват и имеет бугристую поверхность. На нём отсутствуют следы использования кончарного круга, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - При этом сосуд имеет качественный обжиг, типичный для городского ремесла Азака. Появляется два вопроса: что мешало мастеру освоить гончарный круг и почему на рынке продавались такие вещи? Как капля воды может многое рассказать об океане, так и этот горшок говорит многое о проблеме городов Золотой Орды.



В 14 веке начался период неожиданного роста городов в степях восточной Европы. Они появлялись в местах, где раньше не было ничего, кроме растений и диких зверей. В населённых пунктах было много домов и даже встречались фундаментальные постройки. При этом, хоть население было сплошь ремесленниками, качество изделий было очень низкое. И мастер, изготовивший этот горшок, не освоил гончарный круг просто потому, что рынок не нуждался в высококачественной керамике.