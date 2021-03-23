Улица Лесная в Ростове-на-Дону превратилась в ралли: видео

В Ростове-на-Дону улица Лесная превратилась в настоящее ралли. Владельцы автомобилей устали прыгать по ямам и заниматься ремонтом мелких повреждений, которые возникают после езды по ростовской «гоночной трассе». Пользователи социальных сетей 25 марта опубликовали видео проезжей части и попросили городских властей заасфальтировать дорогу.Сотни водителей ежедневно объезжают закрытый мост на Малиновского по улице Лесной и Змиевской балке, чтобы избежать пробок на центральных улицах. Дорожное полотно, которое и раньше было в не лучшем виде, стало реальной трассой с катакомбами и ухабами для автогонок.Жители Советского района обращались в администрацию с жалобами на разбитую улицу задолго до неприятностей, которые устроили ремонтные работы моста. Но все жалобы летели как об стену горох.Напомним, весной на дорогах Ростовской области видеть пробоины и ямы совсем неудивительно. Недавно в Азове на проезжей части провалился асфальт. Дыра оказалась размером с габариты легковой машины. Что могло стать причиной обвала, никто не знает. Вероятно, к этому неприятному инциденту привело халатное отношение к работе дорожников.