Донской ветеринар рассказал, как животные переносят коронавирус

Ветеринарный врач из Ростовской области расставил все точки над «i» в вопросе о том, болеют ли животные коронавирусом. Разъяснения дал главврач азовской клиники «ВетЮг» Максим Войтенко.В первую очередь стоит отметить, что коронавирусы — это большое семейство вирусов, о существовании которых давно известно. Они поражают как людей, так и зверей.Болезни людей вызывают другие виды коронавируса. К таким недугам относятся атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром, тяжёлый острый респираторный синдром. Недавно был открыт возбудитель COVID-19, из-за которого сейчас страдает весь мир. Однако до сих пор не доказано, что новый вид коронавируса передаётся от людей питомцам. Ни кошки, ни собаки не являются переносчиками этой инфекции.