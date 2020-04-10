Донской ветеринар рассказал, как животные переносят коронавирус
Ветеринарный врач из Ростовской области расставил все точки над «i» в вопросе о том, болеют ли животные коронавирусом. Разъяснения дал главврач азовской клиники «ВетЮг» Максим Войтенко.
В первую очередь стоит отметить, что коронавирусы — это большое семейство вирусов, о существовании которых давно известно. Они поражают как людей, так и зверей.
- При этом вирус, который могут подхватить животные, сугубо видоспецифичен — это значит, что человек не может им заразиться, - пояснил Максим Войтенко. - Существует специфика коронавируса, которым болеют только кошки или только собаки. Есть и такие формы, которые вызывают неизлечимые болезни (например, вирусный перитонит у кошек). Но надо чётко понимать: он не может передаваться человеку.
Болезни людей вызывают другие виды коронавируса. К таким недугам относятся атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром, тяжёлый острый респираторный синдром. Недавно был открыт возбудитель COVID-19, из-за которого сейчас страдает весь мир. Однако до сих пор не доказано, что новый вид коронавируса передаётся от людей питомцам. Ни кошки, ни собаки не являются переносчиками этой инфекции.