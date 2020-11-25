Донской скульптор создал уникальный эскиз памятника Киму Назаретову
Ростовский скульптор создал проект монумента Киму Назаретову. Александр Маркин, известный автор памятника Олегу Попову в Эглофштайне, создал новый эскиз монумента Киму Назаретову.
Скульптора вдохновил сам легендарный дирижер, который полностью отдавался оркестру. По словам Александра, во время выступлений Назаретова казалось, будто дирижер парит над музыкантами, а его уверенность и сила духа передаются всему залу. Именно таким - парящим над инструментами - и решил изобразить его скульптор. Джазовые инструменты, которые дополняют образ, следуют движениям дирижерской палочки, словно оркестр.
В настоящее время работа Александра Маркина участвует в конкурсе по эскизу памятника великому маэстро в Ростове-на-Дону. Познакомиться с работой Александра можно в Донской публичной библиотеке, расположенной на улице Пушкинской, 175А, и проголосовать за понравившуюся композицию до 4 декабря. Именно жители Ростова выберут эскиз будущего памятника великому маэстро.
Александр собирается изготовить не просто памятник из бронзы, а целую скульптурную композицию. Вокруг нее планируется установить подсветку - дирижер окажется в свете софитов.
Отметим, работы Александра Маркина уникальны и всегда находят своего почитателя. В 2016-м году донской скульптор стал победителем конкурса в Москве, и теперь 25-метровый фонтан с жар-птицей появится на Лубянской площади. Работы мастера ценят не только в России, но и за границей.
Одной из известных скульптур стал памятник Олегу Попову. Проект Александра так понравился супруге «солнечного клоуна», что она решила установить памятник на могиле артиста в Эглофштайне. Официальное открытие монумента состоялось 2 ноября 2017 года - в день смерти Олега Попова. Кроме того, ростовский скульптор изготовил собственный бюст баварского графа фон Бенцель и отреставрировал статую Иисуса Христа. Восстановленный образ установили на лютеранской церкви в Эглофштайне.