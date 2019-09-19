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Донской регион вошел в тройку городов России по самой низкой стоимости минимальной корзины

Донской регион вошел в тройку городов России по самой низкой стоимости минимальной корзины
Донской регион вошел в тройку городов России по самой низкой стоимости минимальной корзины. Об этом 19 сентября рассказали в Ростовстате.

Так, Ростовская область заняла по стране второе место со стоимостью минимального размера продуктовой корзины в 3 784 рубля. Дешевле корзина только в Волгоградской области, там ее цена составляет 3 586,41 рубля.

В целом по стране цена минимального набора продуктов составила 4 170,01 рубля. Городом с самой дорогой продуктовой корзиной оказался Севастополь - 4 479,92 рубля.

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