Донской регион вошел в тройку городов России по самой низкой стоимости минимальной корзины



Донской регион вошел в тройку городов России по самой низкой стоимости минимальной корзины. Об этом 19 сентября рассказали в Ростовстате.



Так, Ростовская область заняла по стране второе место со стоимостью минимального размера продуктовой корзины в 3 784 рубля. Дешевле корзина только в Волгоградской области, там ее цена составляет 3 586,41 рубля.



В целом по стране цена минимального набора продуктов составила 4 170,01 рубля. Городом с самой дорогой продуктовой корзиной оказался Севастополь - 4 479,92 рубля.