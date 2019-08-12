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Донской казак: телеведущий Дмитрий Дибров поделился фотографиями из отпуска

Донской казак: телеведущий Дмитрий Дибров поделился фотографиями из отпуска
Как и у любой медийной личности, у знаменитого ростовчанина Дмитрия Диброва нет много времени. Телеведущий занят во многих проектах, снимается в шоу и редко видит семью. Несмотря на постоянную занятость, артист всегда старается уделить время своей большой семье, трем сыновьям и молодой жене Полине.

Вместе они частенько на праздники приезжают в родной Донской край, где бывают на рыбалке, жарят с родственниками и друзьями шашлыки, дышат родным воздухом.

Этим летом Дибров решил вывезти семью за границу. Локацией для места отдыха стала Испания. Дибровы купались, нежились под палящим солнцем, ловили рыбу на яхте и гуляли по пустым улочкам.

- Вот что такое сиеста. Город умер. Донской казак - единственный, кому не спится, - поведал телеведущий.

В комментариях подписчики Дмитрия оценили фотографии с отдыха семейства. Особенно понравились фанатам Диброва его сыновья. Подписчики отметили, что они очень похожи на своего дедушку, отца Полины. А отцу, считают фанаты, растет достойная смена и опора.

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