Донской казак: телеведущий Дмитрий Дибров поделился фотографиями из отпуска



Как и у любой медийной личности, у знаменитого ростовчанина Дмитрия Диброва нет много времени. Телеведущий занят во многих проектах, снимается в шоу и редко видит семью. Несмотря на постоянную занятость, артист всегда старается уделить время своей большой семье, трем сыновьям и молодой жене Полине.



Вместе они частенько на праздники приезжают в родной Донской край, где бывают на рыбалке, жарят с родственниками и друзьями шашлыки, дышат родным воздухом.



Этим летом Дибров решил вывезти семью за границу. Локацией для места отдыха стала Испания. Дибровы купались, нежились под палящим солнцем, ловили рыбу на яхте и гуляли по пустым улочкам.



- Вот что такое сиеста. Город умер. Донской казак - единственный, кому не спится, - поведал телеведущий.



В комментариях подписчики Дмитрия оценили фотографии с отдыха семейства. Особенно понравились фанатам Диброва его сыновья. Подписчики отметили, что они очень похожи на своего дедушку, отца Полины. А отцу, считают фанаты, растет достойная смена и опора.