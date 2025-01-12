Донские спасатели обезвредили авиабомбу в Краснодарском крае

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Краснодарском крае 11 января обезвредили 500-килограммовую фугасную авиабомбу. Работами по уничтожению взрывоопасного предмета занимались спасатели из Ростовской области.Немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в горной местности рядом с поселком Кабардинка. На место вызвали пиротехнические расчеты. Сотрудники вывезли снаряд на безлюдный полигон, где подорвали его.Всего в 2024 году донские саперы обезвредили более 300 бомб и других опасных предметов.