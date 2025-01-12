Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Донские спасатели обезвредили авиабомбу в Краснодарском крае

Донские спасатели обезвредили авиабомбу в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 11 января обезвредили 500-килограммовую фугасную авиабомбу. Работами по уничтожению взрывоопасного предмета занимались спасатели из Ростовской области.

Немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в горной местности рядом с поселком Кабардинка. На место вызвали пиротехнические расчеты. Сотрудники вывезли снаряд на безлюдный полигон, где подорвали его.

Всего в 2024 году донские саперы обезвредили более 300 бомб и других опасных предметов.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.