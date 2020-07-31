Донские парламентарии обсудили учет оружия, найденного поисковиками во время работ

В Законодательном собрании Ростовской области обсудили вопросы учета боевых орудий и снарядов, найденных поисковиками. Об этом на круглом столе «Об учете оружия и боевого снаряжения, в том числе найденного при проведении поисковых работ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества» рассказал председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев.В обсуждении также принимали участие члены поисковых отрядов, правоохранительных структур, а также депутаты ЗС РО.Найденные боевые орудия и снаряды для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, защищавших Ростовскую область, нужно передавать в музеи в соответствии со строгими правилами расположения экспонатов. Сложность этой работы заключается в том, что часть найденных боеприпасов может все еще быть опасной. В таком случае их нужно утилизировать. В то же время даже нерабочие образцы – это все еще оружие, что осложняет процесс его передачи в выставочный зал.- Любую находку необходимо проинспектировать представителям Росгвардии перед отправкой в музей или на утилизацию, - прокомментировал Александр Косачев. - Такой порядок действий прописан в нормативных актах федерального уровня. Однако, процесс передачи оружия в правоохранительные органы может затянуться, ведь неизвестно, насколько быстро представители Росгвардии приедут на место поисковых работ.В ходе обсуждения участники круглого стола предложили создать специальные фонды для регулирования вопросов содержания донских музеев. В их задачи также должно войти обеспечение экспозиций артефактами, найденными поисковиками.В число центральных тем повестки заседания вошла проблема «черных копателей» - так называют людей, занимающихся самовольным поиском оружия и боевых снарядов времен Великой Отечественной войны. При этом, обнаружив артефакт, они не сообщают об этом правоохранителям, а продают находку на нелегальных торгах.За 2019 год было выявлено семь таких нарушителей. В отношении каждого из них было возбуждено уголовное дело. На текущий период 2020 года аналогичных преступлений пока не зафиксировано, однако это не повод расслабляться, ведь право на поиск исторически важных предметов есть только у официальных представителей поисковых отрядов. Также стоит учесть, что информация о подобных нарушениях появляется, как правило, только после того, как они уже совершены. К этому моменту «черные копатели», вероятнее всего, уже успеют реализовать найденные артефакты на черном рынке.- Сейчас у нас идет юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне, поэтому тема учета обнаруженного оружия тех времен как никогда актуальна, - отметил Александр Косачев. - Проблем в данной сфере действительно накопилось множество, в связи с чем нашей задачей стало их разрешение.На данный момент в донском регионе работают 26 официальных отрядов и 21 студенческое объединение, основная цель которых - увековечение памяти.