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На Дону осудили двоих поисковиков за незаконный оборот оружия

На Дону осудили двоих поисковиков за незаконный оборот оружия
В Волгодонске городской суд вынес приговор в отношении двоих участников поисковых отрядов. Они обвинялись в незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в донском управлении ФСБ 15 марта.

Во время обысков в домах осужденных в июле 2018 года оперативники изъяли сотни боеприпасов различного калибра, взрывчатые вещества, составные части огнестрельного оружия, охотничьи ружья, газовые пистолеты, а также автомат ППШ, карабин Мосина, пулемёт Дегтярева, самозарядную винтовку Токарева, карабин системы «Маузер».
- Осужденные пояснили, что большая часть оружия и его деталей обнаружена ими в ходе раскопок на местах боев Великой Отечественной войны в Ростовской и Волгоградской областях, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области. - Изъятое оружие было направлено на экспертизу. Исследование показало, что оно находится в боеспособном состоянии.

Суд приговорил одного поисковика к полутора годам лишения свободы условно и штрафу 10 тыс. руб. Его напарник получил два года ограничения свободы.

На Дону осудили двоих поисковиков за незаконный оборот оружия

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