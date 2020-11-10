Донские парламентарии обсудили меры по борьбе с онкологическими заболеваниями в регионе

В Законодательном собрании донского региона прошел круглый стол на тему «О мерах по борьбе с онкологическими заболеваниями, принимаемых в Ростовской области» под председательством первого Зампредседателя ЗС РО - председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергея Михалева.В заседании участвовали не только депутаты, но и представители управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения РО, Территориального фонда обязательного медстрахования РО, Общественной палаты, Фонда соцстрахования и Онкологического диспансера.- Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает серьезную модернизацию системной онкологической помощи. Поэтому такая помощь должна стать еще более доступной, - отметил Сергей Михалев в своем вступительном слове. - На ближайшие шесть лет финансирование программы по онкологии составляет 1,3 триллиона рублей. Из них 39,7 миллиардов направлены на Ростовскую область. В Ростовской области разработана и выполняется региональная программа Борьба с онкологическими заболеваниями в рамках реализации национального проекта Здравоохранение. Одной из ее основных целей является снижение уровня смертности от новообразований. В общей структуре смертности населения смертность от онкологических заболеваний в донском регионе занимает второе место. Поэтому перед медиками стоит важная задача - снизить количество смертей от новообразований (включая злокачественные) со 173,4 случаев на 100 тысяч населения в 2020 году до 167,9 к 2024 году.Главный врач ГБУ Ростовской области Онкологический диспансер Евгений Глумов выступил с докладом о плане мероприятий, которые определяют направление деятельности по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». По словам медика, в рамках ежегодной акции профилактического характера «Вместе против рака» проведено 480 мероприятий по итогам трех кварталов 2020 года. В их число вошли дни открытых дверей, профилактические осмотры, лекции для населения и подворовые обходы. Эти мероприятия посетили более 4,5 тысяч человек.Также за три квартала 2020 года были закуплены лекарственные препараты на сумму 3,4 миллиардов рублей для лечения онкологических больных в Ростовской области. При профосмотрах продолжаетсяпроведение онкоскринингового анкетирования. За первый этап диспансеризации осмотр прошли около 225 тысяч человек, за второй - более 50 тысяч. Кроме того, для медработников внедрена система непрерывного образования.Вопрос возможности использования дорогостоящих препаратов (например, противоопухолевых) для лечения больных онкологией дончан по системе ОМС в амбулаторных условиях стал одним из ключевых тем в обсуждении участников круглого стола. В настоящее время такой способ применим только заболевших, находящихся в стационарах.Участники собрания также обсудили другие не менее важные проблемы, среди которых эффективность работы Центров амбулаторной онкологической помощи и вопросы профилактического осмотра и диспансеризации во время пандемии COVID-19