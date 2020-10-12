Опыт Ростова по борьбе с сердечными больными станет примером для других муниципалитетов региона

В Законодательном собрании Ростовской области обсудили вопрос о мерах борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мероприятие организовал комитет донского парламента по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.По неутешительной статистике, заболевания сердечно-сосудистой системой чаще всего приводят к смерти. Однако в Ростове этот показатель остаётся самым низким по сравнению с другими муниципалитетами области. Поэтому опыт донской столицы участники собрания будут транслировать по всему региону.В настоящее время на Дону действует программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая входит в одноимённый российский проект. Она предполагает улучшение медицинской помощи сердечным больным от начального этапа профилактики до реабилитации. Программа включает такие задачи, как кадровое и материально-техническое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и внедрение высокоэффективных методов лечения.Благодаря проекту в области уже прошёл переоснащение Региональный сосудистый центр ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница». Планируется, что в ближайшие четыре года проведут поэтапное дооснащение медоборудованием первичных сосудистых отделений Дона.Кроме того, идет активная работа над увеличением числа амбулаторных пациентов из группы высокого сердечно-сосудистого риска, которых обеспечивают лекарствами. Для этого из областного бюджета выделили средства на хранение и перевозку медикаментов для пациентов. Такая материальная поддержка началась с 2020 года. В Ростовской области также ведутся работы над внедрением клинических рекомендаций и протоколов лечения сердечных больных.Одним из важных факторов сокращения рисков смертей является расширение возможностей существующей сети маршрутизации и оказания медицинской помощи пациентам с инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. Оказание этой услуги будет возможно, если создать межмуниципальные медицинские центры.В процессе заседания особое внимание участники встречи уделили мерам профилактики. Так, дончан своевременно информируют о причинах риска сердечно-сосудистых заболеваний и пользе здорового образа жизни.Ожидается, что все предложения донских депутатов и других участников встречи, высказанные в рамках мероприятия, внесут в резолюцию и направят в качестве рекомендаций для задействованных в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями структур.