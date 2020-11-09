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Жители Ростовской области смогут увидеть на небе парад 6 планет

Жители Ростовской области смогут увидеть на небе парад 6 планет
Жители Ростовской области смогут увидеть шесть планет без оптических приборов. Об этом Rostov.ru сообщил лектор ростовской обсерватории Василий Разумов-Гавашели.

Как рассказал специалист, подобное можно наблюдать раз в полгода.

- В течение недели будет видно шесть планет. Утром можно заметить Меркурий, Юпитер и Луну, а вечером - Юпитер, Сатурн и Марс, - поделился Василий.

Отметим, что увидеть планеты можно без специальных оптических приборов.

Кроме того, с 6 по 30 ноября дончане смогут наблюдать метеоритный поток Леониды. Как сообщает Donday.ru, лучше всего метеоры будет видно около 3 часов. Наибольшее их количество пролетит мимо Земли в период с 14 по 21 ноября. Наблюдателям стоит ориентироваться на часть серпа в созвездии Льда, а именно - звезду Регул, одну из самых ярких на небе.

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