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До критических отметок поднимется уровень воды в реке Дон

До критических отметок поднимется уровень воды в реке Дон

До конца суток 13 декабря уровень воды в реке Дон поднимется до неблагоприятных отметок. Информацию об этом сообщили РСЧС.

Из-за ухудшения погодных условий, прогнозируемых с 13 по 16 декабря в донском регионе, возможно подтопления. Специалисты ростовского Гидромедцентра прогнозируют, что в течении 13 — 16 декабря в регионе будет мокрый снег и гололед. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Специалисты напоминают о правилах безопасности при непогоде. Стоит избегать опасных конструкций, линий электропередач, деревьев.
Фото: DonDay
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