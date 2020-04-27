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До конца майских праздников из Ростова отменят поезда на Черноморское побережье

До конца майских праздников из Ростова отменят поезда на Черноморское побережье
Поезда в южном направлении из Ростова отменят на время майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».

Речь идёт о «Ласточках», курсирующих между донской столицей и городами Черноморского побережья. Так, с 30 апреля по 12 мая прерывается сообщение из Ростова в Анапу и Туапсе.
- В связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране в дни майских праздников эти поезда отменяются, - пояснили в РЖД.

Пассажиры, которые успели купить билеты на эти даты, могут вернуть деньги без взимания дополнительных сборов в течение полугода.

Кроме того, отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки могут и пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года. Сделать это можно дистанционно.

Добавим, что из-за введения режима самоизоляции количество междугородних электричек сократилось с 221 до 35. Ограничительные меры повлияли и на пассажиропоток, который снизился почти на 80%.

Кроме того, в шесть раз уменьшилось число междугородних автобусов. В результате 10 населённых пунктов в Ростовской области остались без прямого сообщения с Ростовом.

В тоже время продолжают курсировать пригородные электрички.

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