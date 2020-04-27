До конца майских праздников из Ростова отменят поезда на Черноморское побережье
Поезда в южном направлении из Ростова отменят на время майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
Речь идёт о «Ласточках», курсирующих между донской столицей и городами Черноморского побережья. Так, с 30 апреля по 12 мая прерывается сообщение из Ростова в Анапу и Туапсе.
- В связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране в дни майских праздников эти поезда отменяются, - пояснили в РЖД.
Пассажиры, которые успели купить билеты на эти даты, могут вернуть деньги без взимания дополнительных сборов в течение полугода.
Кроме того, отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки могут и пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года. Сделать это можно дистанционно.
Добавим, что из-за введения режима самоизоляции количество междугородних электричек сократилось с 221 до 35. Ограничительные меры повлияли и на пассажиропоток, который снизился почти на 80%.
Кроме того, в шесть раз уменьшилось число междугородних автобусов. В результате 10 населённых пунктов в Ростовской области остались без прямого сообщения с Ростовом.
В тоже время продолжают курсировать пригородные электрички.